أفادت تقارير إعلامية محلية أن إيران أعدمت السبت ثلاثة أكراد قالت إنهم من دعاة الإنفصال، كانوا في السجن على الرغم من انتقادات الأمم المتحدة لتعرض أحدهم للتعذيب أثناء الحبس. وقالت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس" القريبة من المحافظين إن طهران قامت بإعدام كل من رامين حسين بناهي وزانيار ولوغمان مرادي.
إيران تعدم ثلاثة أكراد إنفصاليين
إيران تعدم ثلاثة أكراد إنفصاليين
وبحسب وكالة فارس فإن إيران تتهم باناهي بتخططه لتفجير قنبلة في تجمع في إقليم إيران الكردي في يونيو/ حزيران الماضي، فيما اتُهم زانيار ولوغمان مرادي بالانتماء إلى "جماعة إرهابية انفصالية" مجهولة الهوية، وقتل أربعة أشخاص من بينهم ابن إمام صلاة الجمعة في مدينة ماريوان الكردية.
القضاء الإيرانية اتهم كذلك باناهي بالانتماء إلى جماعة كومالا القومية الكردية التي تقود تمردًا، من قواعد في العراق، في إقليم كردستان الإيراني وحكم عليه بالإعدام في أبريل/ نيسان الماضي.
وكان خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد دعوا في 19 أبريل/ نيسان الماضي إيران إلى إلغاء حكم الإعدام وقالوا بأن هذا الحكم "غير مقبول". وأشار الخبراء في بيان "إننا نشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تفيد بأن السيد باناهي كان ضحية لانتهاكات حقوق الإنسان قبل وأثناء محاكمته، بما في ذلك العزلة والتعذيب وسوء المعاملة وعدم الوصول على محام".
كما ندد الخبراء بحرمان باناهي من العلاج الطبي بسبب الجروح التي أُصيب بها أثناء احتجازه بعد القبض عليه في في يونيو/ حزيران 2017.
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