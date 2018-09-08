قال الجيش العراقي إن مسؤولين في البصرة رفعوا السبت حظر التجول الذي فرض على المدينة منذ الرابعة مساء بالتوقيت المحلي (1300 بتوقيت غرينتش)، وذلك مباشرة بعد استهداف مطار البصرة بصواريخ كاتيوشا. وكانت شوارع البصرة هادئة السبت بعد أيام من احتجاجات عنيفة هزت المركز النفطي في جنوب العراق.
مسؤولون عراقيون يرفعون حظر التجول في البصرة
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مسؤولون عراقيون يرفعون حظر التجول في البصرة
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وقال منظمو الاحتجاجات إنها ستتوقف السبت لكن وجود قوات الأمن كان كثيفا في المدينة التي يقطنها ما يربو على مليوني نسمة.
المظاهرات الاحتجاجية على الوضع المتردي في ثاني أكبر مدن العراق إندلعت منذ نهاية تموز يوليو/ المنصرم وتصاعدت بشكل كبير منذ أسبوع. وقالت دائرة الصحة في البصرة إن ما لا يقل عن 13 متظاهرا قُتلوا خلال هذه الاحتجاجات وأصيب أكثر من 100 آخرين.
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