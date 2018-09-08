فيديو: تعرف على " زر الذعر" ضد التحرش والجريمة في الفنادق الأميركية

كثيرا ما تتعرض العاملات في الفنادق لتحرش جنسي نظرا لوجودهن بمفردهن في الغرف مع النزلاء ومن ثم كثفت النقابات العمالية وغيرها من الجماعات المدافعة عن الحقوق الضغط على الفنادق لتوفير وسيلة لحمايتهن.

وسيحمل عشرات الآلاف من العاملين في أكثر من 18 الف فندق في أنحاء الولايات المتحدة ما أطلق عليه "زر الذعر" أو "زر الأمان"، في أسماء أخرى، وذلك لحماية العاملين من أي نوع من التحرش الجنسي أو اعتداء خلال عملهم في غرف الفندق، زاد من الوعي بهذه المسألة حركة "مي-تو" المناهضة للتحرش الجنسي وحادث إطلاق النار في لاس فيجاس في الأول من أكتوبر تشرين الأول عندما فتح مسلح النار من نافذة غرفة أحد الفنادق.

شبكات فنادق "ماريوت، هيلتون، هيات، ويندهام" ستزود موظفيها بأجهزة للحماية مع حلول العام 2020، كما ستقوم الفنادق بتدريب طواقمها من خلال نشر تقارير مكتوبة بلغات مختلفة حول سياسة التعامل مع ظاهرة التحرش.

ويختلف حجم الجهاز وطريقة عمله من فندق إلى آخر تبعا لمساحة الفندق، فعلى سبيل المثال في الفنادق الصغيرة سيصدر عند الكبس على الزر صوت قوي يسمعه أفراد الأمن والإدارة، فيما سيكون الاتصال بالإنترنت "واي فاي" من العوامل المهمة للإتصال والإبلاغ عن جريمة أو تحرش في الفنادق الكبيرة.

وقالت كاثرين لوجار الرئيسة والرئيسة التنفيذية للجمعية الأمريكية للفنادق للصحفيين في فاعلية للقطاع في واشنطن "حماية موظفينا وملايين النزلاء الذين يقيمون في فنادقنا يوميا أمر شديد الأهمية للقطاع".

وأضافت أن هذه الأجهزة ستبلغ تكلفتها مئات الآلاف من الدولارات على الأرجح وستؤثر على عشرات الآلاف من العاملين ومن المتوقع توزيعها في الأعوام القليلة المقبلة.

وقال الرؤساء التنفيذيون في مجموعة فنادق انتركونتنينتال وويندام إنهم يعكفون على وضع خطط لتوزيع الأجهزة على العاملين في الفنادق التي يمتلكونها أو يديرونها خلال العامين المقبلين.

وقالت مجموعة فنادق هيات إن هذه الأجهزة متوفرة في 120 من فنادقها في أمريكا الشمالية والجنوبية وإنها تخطط لتوزيعها في جميع الفنادق التي تملكها أو تديرها.

كانت مجموعة من العاملات في فنادق ماريوت طالبن خلال الاجتماع السنوي للشركة في العام الحالي بتوفير حماية أفضل لهن من التحرش الجنسي بما في ذلك توفير زر الذعر.

ويحمل العاملون في الفنادق المسجلون في نقابات أجهزة مماثلة منذ عام 2012 بعدما اتهمت عاملة في أحد الفنادق رئيس صندوق النقد الدولي السابق دومينيك ستروس كان بالتحرش بها جنسيا في أحد فنادق نيويورك في عام 2011.

وكشفت دراسة أجرتها نقابة يونيت هير للعاملين في قطاع الفنادق والضيافة أن مسحا في عام 2016 شمل نحو 500 من عاملات الضيافة في منطقة شيكاجو أظهر أن 58 بالمئة من العاملات في الفنادق و77 بالمئة من العاملات في نوادي القمار تعرضن لتحرش جنسي من نزلاء.