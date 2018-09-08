شارك آلاف الأكراد في ألمانيا السبت في وقفة تضامنية مع زعيم الكردي عبد الله أوجلان المسجون في تركيا، وقدرت الشرطة عدد المشاركين بعشرة آلاف شخص. .
آلاف الأكراد يخرجون في ألمانيا مطالبين بالإفراج عن زعيمهم أوجلان
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آلاف الأكراد يخرجون في ألمانيا مطالبين بالإفراج عن زعيمهم أوجلان
وحمل المشاركون لافتات كتب عليها " توقفوا عن حظر الثقافة الكردية - الحرية لعبد الله أوجلان".
يذكر أن عبد الله أوجلان أحد مؤسسي حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا، ألقي القبض عليه في شباط من العام 1999 في كينيا في عملية مشتركة بين وكالتي الاستخبارات الأميركية والتركية،نقل بعدها إلى تركيا للمحاكمة.
وقد حكم عليه بالاعدام بتهمة الخيانة العظمى، ثم خفف الحكم إلى مدى الحياة بسبب قوانين التوأمة مع الاتحاد الأوروبي، ويقضي أوجلان عقوبته في سجن جزيرة إمرالي في بحر مرمرة.