عاجل

عاجل

الولايات المتحدة الأمريكية

السجن لمساعد سابق للرئيس ترامب 14 يوماً في قضية التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية

تقرأ الآن:

السجن لمساعد سابق للرئيس ترامب 14 يوماً في قضية التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية

المساعد السابق لترامب خلال حملته الانتخابية جورج بابادوبولوس خارج المحكمة
@ Copyright :
REUTERS/Yuri Gripas
حجم النص Aa Aa

قضت المحكمة المركزية الأميركية الأميركية في واشنطن بحبس المساعد السابق لحملة الرئيس دونالد ترامب جورج بابادوبولوس ب14 يوما سجنا بسبب كذبه على مكتب التحقيقات الفدرالي في قضية مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية عام 2016. وكان بابادوبولوس قد اعترف في أكتوبر من العام الماضي أنه كذب على المحققين بشان توقيت وأهمية اتصالاته مع الروس بما في ذلك اتصاله بأستاذ قاله له إن للروس ممارسات قذرة على حد وصفه ضد هيلاري كلينتون غريمة ترامب في الانتخابات الرئاسية 2016. كما تم تغريم المساعد السابق لترامب مبلغ 9500 دولار.