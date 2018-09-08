السجن لمساعد سابق للرئيس ترامب 14 يوماً في قضية التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية

قضت المحكمة المركزية الأميركية الأميركية في واشنطن بحبس المساعد السابق لحملة الرئيس دونالد ترامب جورج بابادوبولوس ب14 يوما سجنا بسبب كذبه على مكتب التحقيقات الفدرالي في قضية مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية عام 2016. وكان بابادوبولوس قد اعترف في أكتوبر من العام الماضي أنه كذب على المحققين بشان توقيت وأهمية اتصالاته مع الروس بما في ذلك اتصاله بأستاذ قاله له إن للروس ممارسات قذرة على حد وصفه ضد هيلاري كلينتون غريمة ترامب في الانتخابات الرئاسية 2016. كما تم تغريم المساعد السابق لترامب مبلغ 9500 دولار.