قال موقع (تي. إم. زد) الإلكتروني لأخبار المشاهير إن مغني الراب ماك ميلر توفي بشكل مفاجئ يوم الجمعة عن 26 عاما في لوس انجليس.
وفاة مغني الراب الأمريكي ماك ميلر عن عمر يناهز 26 عاماً
وفاة مغني الراب الأمريكي ماك ميلر عن عمر يناهز 26 عاماً
وكان ألبوم ميلر (بلو سايد بارك) قد تصدر قائمة أكثر الألبومات مبيعا في 2011 كما أنه ظل يواعد المغنية أريانا جراندي لفترة.
وأضاف الموقع أن ميلر توفي على ما يبدو بسبب تعاطي جرعة زائدة من المخدرات. ولم يتسن لرويترز التأكد من ذلك. وكان ميلر قد ناقش تعاطيه المخدرات خلال مقابلات إعلامية وفي بعض أغانيه.
ولم يعلن مكتب الطب الشرعي سبب الوفاة إلى أن يتم تشريح الجثة.
وأكدت أسرة ميلر في بيان وفاته ووصفته بأنه كان " نورا ساطعا في هذا العالم لأسرته وأصدقائه ومعجبيه".
وكان ألبوم ميلر (بلو سايد بارك) قد تصدر قائمة أكثر الألبومات مبيعا في 2011 كما أنه واعد المغنية أريانا جراندي لفترة .
وقالت متحدثة باسم مكتب الطب الشرعي في مقاطعة لوس انجليس ردا على سؤال من رويترز عن ميلر إن المكتب توجه إلى أحد العناوين بلوس انجليس.
وكان رجال إطفاء وشرطة قد توجهوا إلى نفس العنوان في وقت سابق وقال راي براون المتحدث باسم إدارة شرطة لوس انجليس إنه تم العثور على شخص ميت هناك.
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