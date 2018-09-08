اتهم وزير الخارجية اليمني خالد اليماني السبت جماعة الحوثي بمحاولة تخريب المشاورات التي انتهت بعدم غيابها وعدم حضورها إلى جنيف، وأبدى عدم رضاه من مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث الذي لم يكن حازما مع الحوثيين بما يكفي بحسب وزير الخارجية اليمني.
مشاورات جنيف حول اليمن تنهار بعد تغيب الحوثيين
مشاورات جنيف حول اليمن تنهار بعد تغيب الحوثيين
وتغيبت جماعة الحوثي عن مشاورات تستضيفها مدينة جنيف في سويسرا، لكن جريفيث قال في وقت سابق اليوم إن ذلك لا يشكل "عائقا أساسيا للعملية" وإنه سيلتقي قريبا بممثلين عنهم في صنعاء ومسقط بسلطنة عمان، وأضاف جريفيث أن الحوثيين كانوا يودون الحضور إلى هنا، ولكننا لم نهيئ أجواء مناسبة بما يكفي لإقناعهم بالحضور، كلام أثار حفيظة رئيس الوفد الحكومي اليمني.
وقال اليماني في مؤتمر صحفي قبل مغادرة جنيف، بعد محادثات استمرت ثلاثة أيام مع جريفيث تناولت إجراءات لبناء الثقة من بينها الإفراج عن سجناء، وشدد على أنه يريد من الأمم المتحدة أن تكون أكثر حزما في جعل الطرف الآخر يحضر مشاروات جنيف.
وأعلن جريفيث التوصل إلى اتفاق على بدء عمليات إجلاء طبي من العاصمة اليمنية صنعاء، التي يسيطر عليها الحوثيون، في غضون أسبوع برحلة جوية إلى القاهرة.