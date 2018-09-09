قتل تسعة عشر شخصا على الأقل اليوم الأحد في تحطم طائرة تجارية صغيرة خلال هبوطها على مدرج المطار بمدينة يرول الواقعة في وسط دولة جنوب السودان، بحسب مصادر محلية حكومية.
مقتل 19 مسافراً على الأقل في تحطم طائرة جنوب السودان
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مقتل 19 مسافراً على الأقل في تحطم طائرة جنوب السودان
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وقد حملت الطائرة التي غادرت مطار جوبا الدولي اثنين وعشرين شخصا وسقطت حوالي الساعة التاسعة صباحا (7 ص) بالتوقيت العالمي، في مسلك ترابي جانب أحد الانهار وبسبب انعدام الرؤية تحطمت الطائرة على المسلك الترابي المحاذي للمدرج وفقا للمتحدث باسم مكتب وزير الاعلام تابان آبل.
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المصدر نفسه أشار إلى ان ثلاثة مسافرين نجوا من الحادثة في يرول بينهم طبيب إيطالي يعمل في منظمة غير حكومية، وهو يعاني من اصابات خطيرة وخضع لعمليات جراحية في مستشفى يرول.
وكان العشرات من المسافرين قتلوا في العام 2015 في تحطم طائرة شحن روسية بعد إقلاعها من مطار جوبا.