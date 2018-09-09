بعد 78 عاما على اكتشافها.. مصر تفتتح لأول مرة مقبرة النبلاء وعمرها 4000 سنة

قررت مصر السبت ولأول مرة فتح مقبرة فرعونية عمرها نحو أربعة آلاف سنة تقع في منطقة سقارة قرب الجيزة للزائرين وذلك سعيا لتنشيط قطاع السياحة في البلاد.
واكتشف المقبرة الأثري زكي سعد في العام 1940 وهي تتعلق بمسؤول مصري كبير اسمه ميحو وهو من أقارب أول ملوك الأسرة السادسة.
وتضمن المقبرة غرفتان وتغطي جدرانها رسومات لصاحب المقبرة وهو يصطاد، فضلا عن صور لمظاهر حياة المصريين القدماء مثل الصيد والرقص الأكروباتي.
وعاش ميحو خلال حكم الملك بيبي وكان يحمل 48 لقبا مكتوبا على جدران غرفته.
وقال مصطفى الوزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار "مقبرة.. 4500 سنة.. دولة قديمة ..الأسرة سادسة فترة الملك بيبي، بنتكلم على مقبرة مش فردية، بنتكلم على مقبرة عائلية أب وابن وحفيد، بنتكلم على ميحو وبنتكلم على ابنه مري رع عنخ وبنتكلم على الحفيد حتب وبنتكلم على صاحب المقبرة، خد 48 لقبا".
ومنذ بداية العام اكتشف أثريون مقبرة عمرها 4400 عام في الجيزة وأخرى في المنيا جنوبي القاهرة. وتأمل مصر في أن تسهم هذه الاكتشافات في استعادة توافد السائحين الذي كانوا يقصدونها قبل ثورة عام 2011.
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