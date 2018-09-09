على الرغم من صعوبة المنافسة إلا أن العديد من الجماهير المصرية تأمل في أن يتوج لاعب المنتخب المصري لكرة القدم محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في العالم.
محمد صلاح يحمل أحلام المصريين بالتتويج بجائزة أفضل لاعب في العالم
محمد صلاح يحمل أحلام المصريين بالتتويج بجائزة أفضل لاعب في العالم
وأعلن الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) ترشيح لاعب ليفربول الإنجليزي بجانب كل من لاعب وسط منتخب كرواتيا ونادي ريال مدريد لوكا مودريتش والمهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وتنافس الثلاثي على جائزة أفضل لاعب في أوروبا قبل أن يحصد مودريتش اللقب.
وتبدو مهمة صلاح صعبة خاصة بعد فوز مودريتش بالجائزة الأوروبية بالإضافة لاختيار الكرواتي كأفضل لاعب في بطولة كأس العالم في روسيا لبراعته في قيادة منتخب بلاده للمباراة النهائية.
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أما رونالدو، فهو حائز على الجائزة خمس مرات سابقة وفاز بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي قبل انتقاله للعملاق الإيطالي يوفنتوس مقابل 100 مليون يورو.
وقال عبد الله صابر، وهو أحد عشاق صلاح لرويترز إنه يثق بأحقية اللاعب ليس فقط بالترشح للجائزة بل بالفوز بها.
وقال مصري آخر يدعى عزوز عزوز إن ترشح صلاح في حد ذاته شيء يغمره بالسعادة.
وفاز صلاح بجميع الجوائز المخصصة لأفضل لاعب في إنجلترا الموسم الماضي بعدما سجل 44 هدفاً لليفربول بجميع المسابقات المحلية والقارية.