فيسبوك تتوسع وتبني أول مركز بيانات في آسيا

أعلنت شركة فيسبوك أنها ستفتتح أول مركز بيانات لها في آسيا، حيث تستعد الشركة لبناء مركزها الجديد في سنغافورة بتكلفة تتجاوز المليار دولار.
وقالت الشركة إن اختيار سنغافورة جاء لعدة أسباب منها البنية التحتية القوية وتوفر القوى العاملة والموهوبة، بالإضافة إلى وجود العديد من الشركاء فيها. وأضافت في بيان لها : "عززت سنغافورة السياسات التي توفر بيئة ملائمة للأعمال التجارية بما في ذلك سهولة الحصول على إذن بالبناء".
وسيكون هذا المركز الخامس عشر لفيسبوك حول العالم. وسيتم تشغيله بالاعتماد على الطاقة المتجددة. وتلقت الشركة وعداً من سنغافورة بتزويدها بالطاقة المتجددة بنسبة 100 بالمئة بحلول العام 2020.
وسيوفر هذا المشروع الضخم المئات من الوظائف الجديدة لأصحاب الكفاءات. وسيعزز من "حضور الشركة المتنامي في سنغافورة وآسيا " وفقاً لما ذكرته الشركة في بيانها.
وقال جاي باريخ، مسؤول قسم الهندسة في فيسبوك : "نحن متحمسون جداً لفكرة توسيع نشاطنا عبر آسيا، هذه البنية الأساسية المتطورة ستساهم في تقديم خدمات وتطبيقات فيسبوك لكم يومياً".
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