هدد القائد العسكري الليبي خليفة حفتر الجارة الجزائر بنقل الحرب إلى أراضيها في حالة ما إستمرت في أسماه "التعدي على الأراضي الليبية على الحدود". وقال حفتر خلال لقاء الفعاليات الإجتماعية حول آخر مستجدات الوضع فى ليبيا، انه تم رصد تحركات عسكرية جزائرية داخل الأراضي الليبية وان طرابلس لن تسمح بالتعدي على سيادتها، وطالب بوقفها وإلا سيقوم بنقل الحرب من ليبيا إلى الجزائر على حد تعبيره.
الجنرال خليفة حفتر المتقاعد يهدد بنقل الحرب إلى الجزائر
الجنرال خليفة حفتر المتقاعد يهدد بنقل الحرب إلى الجزائر
وأظهر شريط فيديو بثته قناة المرصد الليبية اللواء حفتر خلال اللقاء وهو يقول: "لا نسمح بالإقتراب من أراضينا، كلما وجد الجزائريون فرصة دخلوا ليبيا وربما انتم على علم بهذا، لذلك قمت بإرسال اللواء عبد الكريم إلى الجزائر لإخبارهم بأن هذا ليس تصرفا أخويا، تستغلون وقت الحرب وتقومون بهذا، سنحول الحرب من جهة إلى جهة في لحظات إذا استمرت الأمور على حالها".
وأضاف حفتر أن السلطات الجزائرية اعتذرت عن التصرف وردت بأن ما حدث لا علم لها به وأنه بالتأكيد تصرف فردي للجنود الجزائريين، ووعدت بإنهاء هذه الأزمة في غضون أسبوع واحد.
وتناقلت وسائل الإعلام الجزائرية تصريحات حفتر واعتبرتها تهديدات صريحة تستهدف استقرار الجزائر التي تقوم بجهود الوساطة بين فرقاء الأزمة الليبية. هذا وكانت الجزائر قد استقبلت عدة مشاورات حول الأزمة الليبية بحضور الوفود الليبية بهدف الوصول إلى حل يرضي الجميع.
رسميا لم ترد الجزائر على هذه التصريحات.
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