قالت منصة التمويل الجماعي "غو فاند مي" إن المشرّد الأمريكي جوني بوبيت جونيور سيحصل على ما تبقى من تبرعات بقيمة 400 ألف دولار تم جمعها لصالحه بواسطة رجل وصديقته قبل أن ينفقا معظمها على شراء مقتنيات ثمينة وقضاء إجازات باهظة.
المشرًد بوبيت سيحصل على إلى 400 ألف دولار والقضاء يلاحق "فاعلي الخير"
المشرًد بوبيت سيحصل على إلى 400 ألف دولار والقضاء يلاحق "فاعلي الخير"
وكان بوبيت قد اشتهر حين أعطى كيتلين مكلور آخر 20 دولاراً كانت بحوزته ليساعدها على شراء بنزين لسيارتها بأحد الطريق السريعة خارج ولاية فيلاديلفيا الأمريكية.
وفي محاولة لرد الجميل، قامت مكلور وصديقها مارك داميكو باستخدام المنصة لجمع تبرعات لصالح بوبيت، فجمعا 400 ألف دولار قبل أن ينفقان جزء كبير منها.
إقرأ أيضاً:
تفكيك طائفة تبتز النساء مادياً وجنسياً تحت ستار التنمية البشرية في أمريكا
وفاة مشرد أمام البرلمان البريطاني يطرح تساؤلات حول أداء الحكومة في ملف السكن
صينيون يكرمون "صبيّ الثلج" الفقير الذي مشى في البرد القارس طلباً للعلم
وقال بوبيت إن مكلور وداميكو لم يعطياه من التبرعات المجمعة سوى 75 ألف دولار، ورفع دعوى قضائية متهما إياهما بصرف أغلبية المبلغ على شراء سيارة بي إم دبليو وإجازات مترفة في كاليفورنيا وفلوريدا ولاس فيغاس.
وقالت "غو فاند مي" في بيان رسمي إنها ستحرص على أن يحصل بوبيت على ما تبقى من تبرعات لم يصرفها مكلور وداميكو.
كذلك قالت المنصة إنها ستساعد الشرطة في تحرياتها بشأن اتهامات بوبيت لمكلور وداميكو.