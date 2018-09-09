العراق ينتقد الهجوم الإيراني على تنظيم كردي شمال العراق

انتقدت وزارة الخارجية العراقية الهجوم الإيراني اليوم على جماعات كردية انفصالية تتمركز في العراق.
المتحدث باسم الخارجية الدكتور أحمد محجوب قال إن الهجوم على قوي سنجك في محافظة أربيل والذي أودى بحياة العديد من الأشخاص وجرح عدد آخر هو محل رفض من وزارة الخارجية.
وقال:"العراق يطلب من جميع جيرانه إبلاغه في حال تهديد أمنهم أو وجود أية تنظيمات مسلحة ممكن أن تهدد أمن الدول المجاورة".
وشدد على ضرورة التنسيق مع العراق ضمن الالتزامات والاتفاقيات قبل القيام بأي إجراء.
وأضاف:"العمل بشكل منفرد أمر مرفوض من أية دولة صدر، بالتالي العراق رفض هذا العمل".
وأكد أن أي استهداف لأي مجموعة حتى وإن كانت مجموعة مسلحة داخل الأراضي العراقية بدون التنسيق مع الجهات العراقية هو خرق للسيادة.
وكانت وكالات أنباء إيرانية قد نقلت عن الحرس الثوري الإيراني قوله إنه أطلق سبعة صواريخ على منشقين أكراد إيرانيين متمركزين في العراق مما أسفر عن سقوط ما لا يقل عن 11 قتيلا يوم أمس.
وقال مسؤولون أكراد عراقيون إن إيران هاجمت قاعدة جماعة كردية إيرانية معارضة مسلحة في شمال العراق السبت ما أدى إلى مقتل 11 شخصا على الأقل وإصابة عشرات آخرين.
وقال الحرس الثوري في بيان نقلته وكالة فارس الإيرانية للأنباء "في عملية ناجحة، استهدفت الوحدة الجوية التابعة للحرس ووحدة طائرات مسيرة تابعة للجيش... اجتماعا لجماعة إجرامية ومركزا تدريبيا إرهابيا بسبعة صواريخ أرض أرض قصيرة المدى".
وقال البيان إن الهجوم جاء نتيجة تجاهل "زعماء الجماعة تحذيرات جادة من مسؤولي حكومة إقليم كردستان بشأن إصرار إيران على تفكيك قواعدهم... وضرورة إنهاء الأعمال الإرهابية والعدوانية ضد إيران".
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وتنشط جماعات كردية إيرانية في المناطق الجبلية النائية على الحدود بين إيران والعراق بحسب رويترز، ورغم الاشتباكات المتقطعة بين القوات الإيرانية والمسلحين، ليس هناك تنسيق أمني بين القوات الإيرانية والعراقية بشأن الأمن في منطقة استخدمها أيضا تنظيم الدولة الإسلامية لدخول إيران.
ونشر الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني صورا على تويتر وتسجيل فيديو لانفجارات ولمصابين بمقره في كويا في إقليم كردستان العراق شبه المستقل. والحزب الديمقراطي الكردستاني جماعة معارضة مسلحة تقاتل من أجل حكم ذاتي للأكراد الإيرانيين.
وصعدت تركيا أيضا ضرباتها الجوية على قواعد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق هذا العام. وعادة ما تستهدف مقر الجماعة في جبال قنديل قرب الحدود مع إيران.