كريم لتطبيقات طلب سيارات الأجرة تدخل السودان

قالت كريم لتطبيقات طلب سيارات الأجرة بالشرق الأوسط يوم الأحد إنها بدأت العمل في السودان لتنضم إلى العدد القليل من الشركات الأجنبية التي تدخل البلد منذ رفع العقوبات الاقتصادية عليه في العام الماضي.

يعاني السودان من أزمة اقتصادية في ظل نقص العملة الأجنبية والارتفاع المستمر لسعر الدولار في السوق السوداء مما يضعف القدرة علي الاستيراد ودفع الأسعار للصعود.

ووظفت كريم، التي قالت ان خدماتها متاحة الآن في العاصمة الخرطوم، عشرة سودانيين وضمت مئات السائقين للتطبيق لبدء أنشطتها.

وتتوقع الشركة أن يرتفع عدد موظفيها في السودان إلى ثلاثين وأن تعمل في مدينة أخرى على الأقل قبل نهاية العام.

وقال إبراهيم مناع المدير العام للأسواق الناشئة في كريم في محادثة هاتفية مع رويترز "هدفي تغطية أكبر عدد ممكن (من المدن) في العام أو العامين المقبلين".

وأضاف أن السودان قد يصبح من أكبر أسواق كريم من حيث عدد الرحلات بسبب عدد السكان والطلب على خدمات النقل.

وستتنافس كريم مع عدد من تطبيقات طلب سيارات الأجرة المحلية مثل ترحال لكن أوبر تكنولوجيز لا تعمل في البلد.

وكريم التي مقرها دبي هي المنافس الرئيسي لأوبر في الشرق الاوسط بمعظم المدن الكبرى بالمنطقة مثل القاهرة والدوحة والرياض. وفي العام الماضي أصبحت أول شركة في هذا القطاع تعمل في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

وقال مناع إن كريم تنوي إعادة استثمار الإيرادات التي تحققها في السودان داخل البلد خلال العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة مع تنمية الشركة أعمالها.

وقد يكون تحويل الأموال من السودان صعبا بسبب نقص العملة الصعبة في البلاد.

ومازالت البنوك الأجنبية تتوخى الحذر في التعامل مع السودان إذ يظل البلد مدرجا على القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب - إلى جانب إيران وسوريا وكوريا الشمالية - رغم رفع الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية.