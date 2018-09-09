تصدّر الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم في السويد نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد بحسب النتائج الأولية وتقدم على منافسيه الرئيسيين: المحافظون واليمين المتطرّف.
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الانتخابات التشريعة في السويد: الاشتراكيون الديموقراطيون يتقدمون النتائج
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الانتخابات التشريعة في السويد: الاشتراكيون الديموقراطيون يتقدمون النتائج
وبحسب النتائج الأةلية حصد الاشتراكيون الديموقراطيون نسبة 28.3 في المائة من الأصوات وهي أسوأ نتيجة لهم منذ أكثر من قرن، فيما تمكن الحزب اليميني المحافظ من تسجيل نسبة 19.8 في المائة أما الحزب اليميني المتطرف المناهض للهجرة ديمقراطيو السويد فقد حصد 17.7 في المائة من الأصوات. وكانت استطلاعات الرأي قبل الانتخابات تتوقّع أن يسجل الحزب المتطرف نسبة عالية جدا وسط تصاعد موجه القومية في أوروبا.
وتحصل حزب الوسط على نسبة 8.6 في المائة وحزب اليسار على 7.9 في المائة.