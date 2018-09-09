استقبال حافل لمارادونا بالمكسيك بعد وصوله لتولي قيادة دورادوس

توافد العشرات من جماهير نادي دورادوس دي سينالوا الذي ينافس بدوري الدرجة الثانية لكرة القدم في المكسيك على مطار كولياكان لاستقبال النجم الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا الذي يصل لتولي تدريب النادي.
وقام مسؤولو النادي بإلباس مارادونا قبعة ووشاح يحملان شعار النادي وجملة "دائماً معك".
وفي حديثه مع بعض الجماهير التي اكتظت أمام قاعة الوصول بالمطار، قال مارادونا إن الهدف الرئيسي من عمله مع النادي هو الصعود إلى دوري الدرجة الأولى وهو ما سيتطلب الكثير من العمل والتضحيات.
وأضاف: "لا يمكنك الوصول إلى الدرجة الأولى دون تضحيات. بالتضحيات، يصبح كل شيء ممكناً".
ومن المنتظر أن تجلب نجومية مارادونا العديد من الجماهير لمشاهدة مباريات النادي وهو ما يراهن عليه بطل العالم السابق.
ويضيف: "إذا كان لدينا القوة والشجاعة لخوض مباريات أمام مدرجات ممتلئة فسنصبح فائزين".
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