مهاجر صومالي من ضواحي السويد الفقيرة يجابه اليمين المتطرف في انتخابات حاسمة

يبدو المشهد مختلف تماما، عالم مختلف أيضا في مسافة 20 كيلومتر فقط بين المناطق الجميلة من المدينة العتيقة في العاصمة السويدية ستوكهولم، وفي المناطق الإدارية (رينكي وتينستا) شمال العاصمة.

في هذه المناطق الإدارية يقطن المهاجرون، هي مناطق الضواحي التي يسكنها المهاجرون في مدن أوروبية عدة، النساء فيها يلبسن الحجاب والزي الشرعي إلى جانب سويديات شقراوات، فيها العرب وتحديدا من الصومال البلد العربي الإفريقي الذي يعاني ويلات الإرهاب والفقر وسنوات عجاف سابقة.

في هذه الأقسام الإدارية ارتفعت نسبة أعمال العنف والجريمة، واحتلت العناوين في الصحافة المحلية، أعمال جعلت من الحزي اليميني المتطرف "الحزب الديمقراطي السويدي" ومن يؤيده وجبة دسمة لمناهضة المهاجرين ورفض استقبال المزيد منهم.

وسط تعالي الأصوات ضد المهاجرين، إنبرى شاب في السادسة والعشرين يدعى محمد نور، من المنطقة الإدارية "تينستا"، حيث نشأ وترعرع بعد ان ترك الصومال وهجرها

نور، من المنطقة الإدارية "تينستا"، حيث نشأ وترعرع بعد ان ترك الصومال وهجرها.

يسابق نور على مقعد في انتخابات اليوم الاحد عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، يمثل الشباب، والتنوع والتحديات التي يواجهها في ضاحيته.

يقول نور إنه لا يمثل الصوماليين وحدهم، بل كل الشباب الذين يتركون من قبل السياسيين، ويعنبرونهم فضلات طعام على حد وصفه.

يقول نور: "بالطبع، يحدث الكثير من الأشياء هنا، أشياء سيئة، حالات من أطلاق النار وأشياء أخرى، لكن الشأمر الذي يجب أن ننظر إليه هو لماذا نحن هنا اليوم؟ لماذا يقتل الشباب بعضهم بعضا؟ فالعلم يخبرنا أنك إن لم تستثمر في الشباب في وهم يانعون، فهم عرضة للانضمام إلى شبكات إجرامية".

يخوض نور معترك السياسة في السويد منذ ست سنوات، يسعى حثيثا لحل مشكلات الشباب في بلاد اسكندنافية باردة.

يقف نور أمام اليمين المتطرف الذي يغذي الكراهية، يقول: "إن المستقبل الذي يريده جيمي إكسون ليس هو ما يريده الشباب في السويد، ليس هذا المستقبل، لوعدنا إلى التاريخ، عندما يقول غن المهاجرين غير مرحب بهم، أعلم أن السويد تحنرم المهاجرين وترحب بهم، في الحقيقة فإن المهاجرين بنوْا هذه البلاد، ودعونا لا ننسى أن السويد كانت بلدا فقيرا قبل مئات السنين، لذلك فإن جيمي أكسون هو القضية، لأنه يريد شنر الكراهية بين الناس".

لكن محمد نور يدرك أيضا أن انتخابات اليوم حاسمة لاسيما وأن استطلاعات الرأي الأخيرة منحت اليمين المتطرف ومؤيديه نحو 20% بعد ان كان حصل على 13% في انتخابات 2014.