احتفلت كوريا الشمالية يوم الأحد بالذكرى السبعين لتأسيسها بعرض عسكري مهيب لم تظهر فيه صواريخ طويلة المدى لتغيب لأول مرة منذ عدة سنوات.
كوريا الشمالية تحتفل بذكرى تأسيسها دون عرض لقدراتها الصاروخية
كوريا الشمالية تحتفل بذكرى تأسيسها دون عرض لقدراتها الصاروخية
وشاهدت أعداد كبيرة من المتفرجين العرض في الوقت الذي مر فيه عشرات الآلاف من الجنود بخطوة عسكرية منتظمة وطوابير من الدبابات أمام منصة استعراض لتحية الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بالعاصمة بيونغ يانغ.
وعلى عكس السنوات السابقة لم تظهر في العرض صواريخ عابرة للقارات، بل ركّز العرض على على السلام والتنمية الاقتصادية.
إقرأ أيضاً:
محاكمة "قاتلتي" الأخ الأكبر لزعيم كوريا الشمالية ستتواصل في ماليزيا
الكوريتان تتفقان على عقد قمة في بيونغ يانغ في سبتمبر
كذلك تجر اختبارات نووية بمناسبة هذا اليوم مثلما حدث في السنتين الأخيرتين.
وتستغل كوريا الشمالية بشكل روتيني العطلات الرئيسية لإظهار قدراتها العسكرية وأحدث التطورات في تكنولوجيا الصواريخ.
ولكنها تخلت عن هذا التقليد هذا العام في تأكيد للهدف الذي أعلنه كيم بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية واجتماعاته التي عقدها في الآونة الأخيرة مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن واجتماعاته مع الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ.