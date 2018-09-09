أيقونة الموسيقى إلتون جون يودع عالم الفن بجولة أخيرة حول العالم

يستعد المطرب البريطاني إلتون جون لجولته الفنية الأخيرة التي سينهي بها مسيرة خمسة عقود من النجاح والتألق.
وافتتح أيقونة البوب أول حفلات جولة " Farewell Yellow Brick Road " في بنسلفانيا في الولايات المتحدة. ومن المقرر أن يحيي أكثر من 300 حفلة في مختلف أنحاء العالم خلال السنوات الثلاثة المقبلة.
وغنى النجم أمام عشاقه مجموعة من أجمل أغانيه مثل "Bennie and the Jets" و"Rocket Man".
وقال الفنان الذي سيبلغ عامه الواحد والسبعين إن التحضيرات للجولة تمت على مدى أكثر من عامين. ومن المقرر أن تنتهي عام 2021.
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وتألق إلتون جون في عالم الموسيقى على مدى خمسة عقود. وحقق نجاحات وضعت اسمه مع فرقة البيتلز وجون لينون ورولينغ ستونز وغيرهم من الرموز الفنية.
وعُرف بدفاعه عن حقوق المثليين وأسس جمعية لمكافحة مرض الإيدز، حيث ساعدت مؤسسته ملايين الأشخاص حول العالم.