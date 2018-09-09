قالت وكالة السودان للأنباء (سونا) الرسمية إن الرئيس السوداني عمر البشير قرر حل الحكومة يوم الأحد وأعلن عن خفض عدد الوزارات إلى 21 من 31 وزارة. وذكرت الوكالة أن البشير قرر حل الحكومة "لمعالجة الأوضاع الاقتصادية التي واجهتها البلاد خلال الفترة الماضية".
الرئيس السوداني عمر البشير يحل الحكومة ويعلن معتز موسى رئيسا للوزراء
الرئيس السوداني عمر البشير يحل الحكومة ويعلن معتز موسى رئيسا للوزراء
ويأتي هذا التغيير في الوقت الذي تتطلع فيه الخرطوم لخفض الإنفاق من أجل معالجة النقص الشديد في العملة الصعبة والتراجع الاقتصادي.
ولم يجر الإعلان عن أي تعيينات جديدة حتى الآن.
ونقل البيان عن البشير قوله إن هذه الخطوة "ضرورية لمعالجة حالة الضيق والإحباط التي واجهتها البلاد خلال الفترة الماضية".
ويواجه اقتصاد السودان صعوبات منذ انفصال الجنوب في عام 2011 مستحوذا على ثلاثة أرباع إنتاج النفط ليحرم الخرطوم من مصدر حيوي للعملة الصعبة.
واشتدت الأزمة على مدى السنة الأخيرة في ظل سوق سوداء للدولار حلت فعليا محل النظام المصرفي الرسمي منذ خفض قيمة الجنيه السوداني، مما زاد من صعوبة استيراد السلع الأساسية مثل القمح.
وخرجت مظاهرات بسبب ارتفاع أسعار الخبز في يناير/ كانون الثاني، بعدما ألغت الحكومة الدعم.