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إجلاء 4000 طفل من المدارس في شبه جزيرة القرم بعد تسرب كيميائي

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إجلاء 4000 طفل من المدارس في شبه جزيرة القرم بعد تسرب كيميائي

إجلاء 4000 طفل من المدارس في شبه جزيرة القرم بعد تسرب كيميائي
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أدى تسرب كيميائي من أحد مصانع التيتانيوم إلى إجلاء 4 آلاف طفل من مدارسهم في شبه جزيرة القرم.

وقررت السلطات إخلاء المدارس وإبعاد الأطفال عن المنطقة المتضررة من الانبعاثات الكيميائية ووضعهم في مراكز رعاية صحية لمدة أسبوعين.

وكان سكان بلدة أرميانسك (20 ألف نسمة) قد اشتكوا في آب/أغسطس الماضي من روائح كريهة تفوح في كل أرجاء البلدة. بالإضافة إلى وجود مادة غريبة تشبه الصدأ تغطي أسقف المنازل والأشجار السيارات.

ولم تذكر وسائل الإعلام الروسية انتشار أمراض معينة بين السكان، إلا أن رئيس منطقة خيرسون المجاورة لأوكرانيا قال إن 37 حارساً من حراس الحدود قد أظهرت عليهم أعراض مرضية وتم نقلهم إلى المستشفى.

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