وصفت ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المحاكمة التي انتهت بإعدام 75 مصرياً منهم قيادات بجماعة الإخوان المسلمين بأنها "محاكمة غير عادلة".
الأمم المتحدة: الحكم بإعدام 75 مصرياً "غير عادل" ونطالب بإلغائه
الأمم المتحدة: الحكم بإعدام 75 مصرياً "غير عادل" ونطالب بإلغائه
وحثت رئيسة تشيلي السابقة المحكمة المصرية على إلغاء تلك الاحكام.
وكانت محكمة مصرية حكمت السبت بالإعدام على 75 شخصا من بينهم قيادات إسلامية بارزة باتهامات نتجت عن فض اعتصام في عام 2013 انتهى بمقتل مئات المعتصمين على أيدي قوات الأمن.
وقالت باشليه في بيان إنه إذا نُفذت أحكام الإعدام فسيمثل ذلك "إجهاضا جسيما للعدالة لا سبيل لإصلاحه".
وأضافت أن المتهمين حرموا من حقهم في أن يكون لكل منهم محاميه الخاص ومن تقديم الأدلة في حين أن "النيابة لم تقدم أدلة كافية لإثبات جرم كل فرد على حدة".
للمزيد على يورونيوز:
محكمة مصرية تقضي بإعدام 6 أشخاص لإدانتهم بقتل شرطي
تداول صورة جديدة لمبارك على وسائل التواصل وملامحه تثير صدمة المتابعين
شاهد: لحظة إلقاء القبض على منفذ هجوم السفارة الأمريكية بالقاهرة