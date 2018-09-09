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مولدوفا

شاهد: نجاة رئيس جمهورية مولدوفا من حادث سير مروع

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شاهد: نجاة رئيس جمهورية مولدوفا من حادث سير مروع

الرئيس المولدوفي إيجور دودون في سوتشي في روسيا.
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صورة من أرشيف رويترز
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قال المكتب الصحفي بالرئاسة في مولدوفا إن رئيس البلاد إيغور دودون تعرض لحادث سيارة يوم الأحد إلا أنه لم يصب بأذى.

وقالت المتحدثة باسم المكتب الصحفي كارمينا لوبي "كان هناك حادث سيارة وشكرا للرب الجميع بخير".

وقال أناتيلي جوليا رئيس جهاز الأمن في مولدوفا إن حالة دودون مطمئنة مضيفا أنه أصيب فقط بخدوش وكدمات.

Momentul producerii accidentului

Momentul producerii accidentului rutier cu implicarea coloanei Președintelui țării

Publiée par Serviciul de Protecție și Pază de Stat sur Dimanche 9 septembre 2018

وكانت وكالات أنباء روسية نقلت في وقت سابق عن قناة بوبليكا التلفزيونية في مولدوفا قولها إنه تم نقل دودون للمستشفى يوم الأحد بعد اصطدام سيارته بشاحنة.

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