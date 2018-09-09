شاهد: لحظة استهداف فريق "الخوذ البيضاء" بغارة على إدلب

نشرت قوات الدفاع المدني أو ما يعرف بالخوذ البيضاء اليوم، مقطع فيديو يعرض مشاهد الدمار، بعد توجيه ضربة عسكرية لبلدة خان شيخون في إدلب، يوم الجمعة 7 أيلول/سبتمبر.
وتظهر بالفيديو مبانٍ مدمرة تشتعل جراء الضربة، يحاول أصحاب الخوذ البيضاء إطفاءها، إلا أن ضربة جوية أخرى استهدفت الفريق أدت إلى إصابة بعض المتواجدين، كما يمكن سماع مصور الفيديو وهو يطلب مساعدة الموجودين بعد إصابته.
وكانت طائرات حربية روسية وسورية قد قصفت بلدات في محافظة إدلب السورية الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة بعد فشل القمة الثلاثية جمعت رؤساء تركيا وإيران وروسيا في الاتفاق على وقف لإطلاق النار من شأنه الحيلولة دون شن هجوم تدعمه موسكو.
ومحافظة إدلب هي آخر معقل كبير للمعارضة المسلحة المناوئة لحكم الرئيس بشار الأسد.
وقال شهود وعمال إغاثة إن 12 ضربة جوية على الأقل أصابت سلسلة من القرى والبلدات في جنوب إدلب وفي اللطامنة وكفر زيتا في شمال حماة، في منطقة لا تزال تحت سيطرة المعارضة المسلحة.
وقال اثنان من سكان المنطقة الواقعة في جنوب إدلب إن طائرات هليكوبتر سورية أسقطت براميل متفجرة على منازل على مشارف مدينة خان شيخون.
المزيد حول الوضع في سوريا:
ضربات جوية وإحتجاجات عارمة في إدلب تزامنا مع قمة طهران الثلاثية
يوم بعد القمة الثلاثية.. طائرات روسية وسورية تقصف جنوب إدلب وشمال حماة
مقتل 18 في اشتباكات بين الجيش السوري وأكراد في شمال شرق سوريا