استمر انتشار فيروس غرب النيل في اليونان لتصل حصيلة قتلاه إلى 21 شخصاً وإصابة 178 آخرين، بحسب تقديرات المركز الإغريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.
فيروس غرب النيل يغزو اليونان.. 21 قتيلاً و178 مصاباً
فيروس غرب النيل يغزو اليونان.. 21 قتيلاً و178 مصاباً
وينتشر الفيروس عبر لدغات الناموس والبعوض وتتضمن أعراضه شعور المصابين بصداع وخمول وغيبوبة بالإضافة إلى حدوث تشنجات للمريض وإحساسه بضعف عام في عضلات جسده.
وطالب الاتحاد الطبي بأثينا الحكومة اليونانية بوضع خطط أكثر فاعلية للقضاء على انتشار البعوض بما أنه المسبب الرئيسي لانتشار الفيروس من وجهة نظره.
وظهر فيروس غرب النيل في شمال اليونان لأول مرة عام 2010 وانتشر لمناطق أخرى عبر البلاد في العام التالي.
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