وكالة: مقتل 11 مسلّحاً في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة المصرية في العريش

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية يوم الاثنين إن 11 مما قالت عنهم "إرهابيين" قُتلوا في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة في العريش كبرى مدن محافظة شمال سيناء التي ينشط فيها متشددون موالون لتنظيم الدولة الإسلامية.

وأضافت الوكالة أن القتلى بينهم "اثنان من أخطر العناصر الإرهابية" وهما محمد إبراهيم جبر شاهين وجمعة عياد مرشود. ولم تذكر أي تفاصيل أخرى عن الرجلين أو إلى أي جماعة متشددة ينتميان.