تحف فنية بريش طيور حقيقية ... من تصميم إيريك شارل – دونانسيين

مثل هذه الأعمال الفنية التي تعتمد على ريش الطيور، هي أعمال حرفية قديمة جداً في باريس. وصلت الزميلة دولوريس كاتانيش الى عاصمة الأزياء لزيارة هذا الفنان ومقابلته.

الفنان إيريك شارل – دوناسيين، هو آخر الحرفيين الذين يستخدمون ريش الطيور في أعمالهم. وتواضعاً منه، يرفض هذا الوصف ويقول إنه "أحد آخر الحرفيين". لدى استقبالنا في محترفه الواقع في أحد الاحياء الباريسية المتواضعة، أبى إلّا أن يقدم لنا القهوة مع قطعة من الشوكولاتة.

هذا الفنان الذي يبدع مع الريش يرى أن أي عمل فني يجب أن يكون غنياً بالمشاعر. ويضيف"يداكِ هما لكِ، ورأسُكِ لمساعدتهما، وقلبُكِ للتأكد من أن العمل يثير أحاسيس ومشاعر الناس. لا أعتقد ان العمل اليدوي القيّم يمكن أن يخلو من الاحاسيس".

وإن كانت الاحساس هي هدف عمل هذا الحرفي الفنان، لكنه يرغب بالبقاء دوماً خلف الأضواء.

مجموعة صور لأعمال فنية بالريش لإيريك شارل - دوناسيين يورونيوز

ايريك شارل – دوناسيين، أعطته تجربته مع الدار الشهيرة "ميزون لوماريه" المتخصصة بالعمل بالريش، تجربة خاصة وفريدة. فمع استمراريته بالتعاون مع أشهر دور الأزياء، أنشأ محترفه الخاص لتنفيذ أعماله الفنية في مجال الأزياء والمجوهرات و في الديكور الداخلي.

المزج بين المواد أو الأشياء وسيلة لإنتاج أعماله والسبب يختصر بالتالي: "فكرتي هي المزج دوماً الريش مع أشياء أخرى، فأنا أيضاً مزيج هندي كاريبي، وأعتقد أن المزيج هو مفتاح عملي".

من بين أعماله، تحفة على شكل قوس مقلوب وُضِعت على طاولة. إنها إحدى تحفه التي سيشارك فيها في معرض هومو فابر في البندقية.

لإظهار التنوع في عمله استخدم مواد مختلفة، ولشرح تصوره الفني تحدث عن هذه التحفة"هذه القطعة إحدى الخيارات التي لدينا لعرضها في معرض هومو فابر. إنها قوس، والفكرة هي إظهار روح الدرع. وللتذكير ان الريش هو كالصفائح تماماً. إنه جميل جداً ويستخدم للحماية والترحيب ايضاً".

لوحة للفنان الحرفي إيريك شارل - دوناسيين مزج فيها الريش والمعدن يورونيوز

فنان مبدع يحترم البيئة ويسعى لاستمرارية الحرفة

شارل - دوناسيين يستخدم الريش الحقيقي الذي تفقده الطيور طبيعياً. وتقدمه له حدائقُ الحيوانات شرط ألا يكون ريشاً لطيور محمية أو مهددة بالانقراض، وذلك تطبيقاً لاتفاقية واشنطن.

كما أنه يستقبل ويدرِّب دوماً شباناً وشابات ليؤمن انتقال هذه الحرفة للأجيال المقبلة. وفي ذلك يقول إنه من "الصعب تعليمهم أنه حين ينسون أنفسهم في العمل، عليهم أن يتشاركوا مع الآخرين، الامر يتعلق بالقيام بشيء لهذه الحرفة ولهذا الريش".

الحرفيون في مواجهة التحديات

إيريك شارك – دوناسيين يرى تحديات تواجه عالم الحرفيين في أوروبا وحول العالم. وفي ذلك يعتقد "علينا إعادةُ تقييم هذا العمل اليدوي. إن فهمناه يمكننا تقييمُه عبر إظهارِه ومشاطرته فيه. لكن اليوم يجب أن نفهم أنه سيموت إن لم نقم بتقييمه اقتصادياً".

هذا الفنان مدعو للمشاركة في معرض هومو فابر بالبندقية الذي سيقام بين الرابع عشر والثلاثين من أيلول/سبتمبر. فهناك ستكون أعماله اليدوية الفريدة من نوعها بجانب أفخم الاعمال اليدوية الحرفية الأوروبية.

وتجدر الاشارة الى أن هذا المعرض بالتعاون مع مؤسسة مايكل أنجلو للابداع الفني والحرفي.