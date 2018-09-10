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سماع دوي انفجار كبير في مقديشو ومصادر تتحدث عن سيارة مفخخة استهدفت مبنى حكوميا

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سماع دوي انفجار كبير في مقديشو ومصادر تتحدث عن سيارة مفخخة استهدفت مبنى حكوميا

سماع دوي انفجار كبير في مقديشو ومصادر تتحدث عن سيارة مفخخة استهدفت مبنى حكوميا
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أفادت مصادر إعلامية عن انفجار سيارة مفخخة استهدف مبنى حكوميا في العاصمة الصومالية مقديشو.

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