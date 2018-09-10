قالت هيئة السكك الحديدية البريطانية إن الشرطة تعاملت بنجاح يوم الاثنين مع تحذير أمني تسبب في إغلاق محطة قطارات رئيسية في شرق لندن.
إعادة فتح محطة قطارات شرق لندن بعد تحذير أمني وتفتيش سيارة مريبة
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إعادة فتح محطة قطارات شرق لندن بعد تحذير أمني وتفتيش سيارة مريبة
@ Copyright :REUTERS/Russell Boyce/File Photo
وكانت الشرطة قد أغلقت محطتي ستراتفورد للقطارات وقطارات الأنفاق خلال فحصها لسيارة مريبة كانت متوقفة عند مركز وستفيلد التجاري القريب قبل أن تتعامل مع الأمر وتعيد فتح المحطة.
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