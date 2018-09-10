بروكسل: احتجاجات ضد العنصرية وخطاب الكراهية و"الإسلاموفوبيا"

تجمع مئات الأشخاص في ساحة "بويلارت" في العاصمة بروكسل، صباح الأحد، للاحتجاج ضد خطاب الكراهية والعنصرية والإسلاموفوبيا (رهاب الإسلام).

ونُظم الاحتجاج من قبل "سي سي آي بي" (التجمع ضد الإسلاموفوبيا في بلجيكا). وسار المحتجون رافعين شعار "ترو إز تي فيل" (هذا أكثر من كثير)، بحسب موقع "بروكسل تايمز".

وقال مصطفى شعيري، رئيس التجمع: "هناك ازدياد هائل في أعداد الإسلاموفوبيين والاعتداءات العنصرية خلال الأشهر القليلة الماضية". وأضاف: "حكومتنا لا تفعل شيئا حيال الأمر".

"أين يمكنهم الذهاب؟"

كما أردف شعيري قائلا: "هذا واحد من عدة نشاطات سنقوم بها هذا الأسبوع، وهو أول نشاط لنا ضد العنصرية وخطاب الكراهية في بروكسل".