اختيار مقعد بجانب نافذة في الطائرة قد يقلل من خطر الإصابة بالمرض

شعر مسؤولون أمريكيون بالقلق من وجود مرض خطير، بعد صدور تقارير تفيد بشعور العديد من الركاب، في ثلاث طائرات، بأعراض مرضية تشبه الإنفلونزا، هذا الأسبوع.

وظهرت الحالات الأولى إثر وصول طائرة من دبي، في الإمارات العربية المتحدة، إلى مطار جون إف. كينيدي، في نيويورك بالولايات المتحدة، إذ أُدخلت إلى منطقة الحجر الصحي بعد أن علم مسؤولون أمريكيون بوجود أكثر 100 راكب يشعرون بالمرض، ونُقل 11 منهم إلى المستشفى.

في اليوم التالي، أُدخلت طائرتان قادمتان من أوروبا إلى منطقة الفحص الطبي، في مطار فيلادلفيا الدولي، بعد أن قال 12 راكبا أنهم يشعرون بأعراض تشبه الإنفلونزا.

وقال مسؤول من وزارة الصحة الأمريكية، الأربعاء، إن العديد من هؤلاء الركاب كانوا عائدين من أداء مناسك الحج من السعودية.

بهذا الخصوص، تحدثت يورونيوز إلى ستوفر فيكي هرتزبرغ، أستاذة التمريض في جامعة إيموري، في أتلانتا جورجيا، والمؤلفة الرئيسية لدراسة حول كيفية انتشار العدوى في الطائرات، لمعرفة أسباب شعور هؤلاء الركاب بالمرض، والإرشادات التي قد تساعد الركاب على تجنب العدوى في الطائرات.

لماذا قال العديد من الركاب إنهم يشعرون بالمرض على متن الطائرات الثلاث؟

"هناك احتمال أن يكون الشخص مريضا قبل ركوبه الطائرة، وبالطبع، خلال الوقت الذي تستغرقه الطائرة للوصول إلى نيويورك، وقد يكون هناك ناقل للمرض ما يؤدي لإصابة آخرين بالعدوى".