الدولار يرتفع بفضل توترات تجارية والكرونة السويدية تصعد بعد الانتخابات

ارتفع الدولار مقابل سلة عملات يوم الاثنين وسط مخاوف من تصعيد كبير محتمل للخلاف التجاري بين الصين والولايات المتحدة بينما ارتفعت الكرونة السويدية عقب الانتخابات التي جرت في اليوم السابق.

وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة من‭‭‭ ‬‬‬أنه مستعد لفرض رسوم على جميع الواردات القادمة من الصين للولايات المتحدة فعليا، وهو ما ينذر بفرض رسوم علي سلع بقيمة 267 مليار دولار إضافة إلى سلع بقيمة 200 مليار دولار مهددة بالفعل بفرض رسوم.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات 0.1 بالمئة تقريبا إلى 95.472 ليس بعيداً عن أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع الذي سجله يوم الثلاثاء الماضي عند 95.737.

وصعدت الكرونة السويدية بعد الانتخابات في البلاد يوم الأحد والتي شهدت زيادة في تأييد حزب الديمقراطيين السويديين القومي.

وارتفعت الكرونة 0.6 بالمئة مقابل اليورو إلى 10.43 كرونة.

واستقر الاسترليني عند 1.2915 دولار في حين نزل اليورو إلى 1.1544 دولار وكان قد تراجع أكثر من نصف نقطة مئوية في الجلسة السابقة عقب بيانات الوظائف الأمريكية.

على صعيد الأسهم، استقرت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة يوم الاثنين متأثرة بالقطاعات المنكشفة على التجارة مثل قطاع السيارات بعد أن زاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المخاوف في الخلاف التجاري مع بكين.

ولم يسجل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي تغيرا يذكر بحلول الساعة 0709 بتوقيت جرينتش بعد أن أغلق يوم الجمعة فوق أدنى مستوى إغلاق منذ أوائل أبريل نيسان بقليل.

وانخفض المؤشر داكس الألماني الزاخر بأسهم شركات التصدير 0.1 بالمئة، بينما لم يسجل المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني تغيرا يذكر.

وقادت شركات السيارات، التي تعتمد على التصدير، الخسائر حيث هبط مؤشر القطاع 0.5 بالمئة.