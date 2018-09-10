ترامب كاد يشعل فتيل الحرب مع بيونغ يانغ بسبب تغريدة

كشف الصحفي الاستقصائي المخضرم بوب وودوارد أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كاد أن يشعل نيران الحرب بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بسبب تغريدة أثارت هلع موظفي وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون".
وخلال لقاء تلفزيوني على شبكة "سي بي اس" قال بوب وودوارد إنّ الرئيس الأميركي كان سينشر تغريدة تقول إن بلاده سوف تسحب مواطنيها الموجودين في كوريا الجنوبية، والبالغ عددهم 28 ألف شخص، مشيرا إلى أنّ التحذيرات انهالت على ترامب، بعد أن أكدت مصادر في كوريا الشمالية، أن بيونغ يانغ ستفهم ذلك على أنه "علامة على هجوم أميركي وشيك".
وأضاف وودوارد: "في تلك اللحظة كان هناك إحساس بالذعر لدى قيادة البنتاغون "يا إلهي، تغريدة واحدة، ولدينا معلومات موثوق بها بأن الكوريين الشماليين سوف يعتبرون هذا الأمر على أنه هجوم وشيك'".
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وتأتي تفاصيل القصة الكاملة في الكتاب الذي حمل "خوف: ترامب في البيت الأبيض"، الذي كتبه الصحفي المخضرم بوب وودوارد.
وفي مقتطفات من الكتاب، قال وودوارد إن التغريدة التي كانت على وشك النشر أثارت رعب وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس، ورئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد.
وقد تزامنت تلك التغريدة التي لم تنشر مع تشنج العلاقات بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون حيث تبادلا الكثير من الاتهامات والتهديدات والإهانات.
وقد استهزأ ترامب بكيم واصفا إياه بـ "رجل الصاروخ الصغير"، وتفاخر بأن لديه زرا نوويا أكبر وأقوى من ذلك الذي يملكه كيم، في إشارة إلى الأسلحة النووية التي تملكها الولايات المتحدة الأميركية، وفي المقابل، وصف زعيم كوريا الشمالية، الرئيس الأميركي بـ "المختل عقليا".
وجاء كل ذلك قبل القمة المشتركة التي جمعت الاثنين في سنغافورة في وقت سابق من العام الجاري، لتخفف من حدة التوتر بين البلدين، وتمهد لنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.
وقد تطرق الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى كتاب وودوارد بقوله إنه "لا يتمتع بالمصداقية، ويحتوي على الكثير من الأكاذيب والمصادر غير الموثوقة".
للتذكير، تصدر كتاب الصحفي بوب وودوارد "الخوف: ترامب في البيت الأبيض" مبيعات موقع أمازون.