تقرير: مصر بين سبع دول قد تواجه عملتها أزمة صرف

برزت مصر بين سبعة اقتصادات دولية أخرى تعتبر معرّضة لمواجهة أزمة صرف، بحسب تقرير نشترة الشركة اليابانية، نومورا هولدنغز، المتخصصة في الدراسات الاقتصادية والخدمات المالية وخدمات المصارف.
وإلى جانب مصر ذكر التقرير دولاً ست هي سريلانكا وجنوب أفريقيا والأرجنتين وباكستان وتركيا وأوكرانيا.
وأضاف التقرير أن خمسة من البلدان المذكورة باستثناء جنوب أفريقيا وباكستان، تتبع برنامجاً بالتعاون مع صندوق النقد الدولي من أجل تفادي أزمة صرف محتملة.
وأشار التقرير إلى ان البلدان الأقل عرضة لحصول أزمة في صرف عملاتها هي البرازيل وبلغاريا وإندونيسيا وكازاخستان وبيرو والفلبين وروسيا إضافة إلى تايلاندا.
وتقوم شركة نومورا هولدنغز بنشر تقاريرها عبر مراقبة نظام "ديموقليس"، أي نظام "نماذج للإنذار المبكر"، وتدرس عدة عوامل منها احتياطي العملات الأجنبية لكل دولة، ونسبة الديون وكذلك معدلات الفائدة وغطاء الاستيراد.
وتتابع الشركة الأوضاع الاقتصادية وحالة العملات في ثلاثين دولة اقتصاداتها ناشئة.
وكانت نومورا هولندنغز قد تنبأت بحدوث أزمة الصرف في نحو أكثر من ستين بالمئة من الاقتصادات الناشئة التابعة لـ 54 دولة في العام 1996 وذلك قبل اثنيْ عشر شهراً من وقوع أزمة الصرف.
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