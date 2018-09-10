اعتقلت الشرطة الفرنسية رجلاً قام بالهجوم على سبعة أشخاص وطعنهم بسلاح أبيض وسط باريس في وقت متأخر من يوم الأحد.
الشرطة الفرنسية تعتقل مواطنا أفغانيا قام بطعن سبعة أشخاص في باريس
الشرطة الفرنسية تعتقل مواطنا أفغانيا قام بطعن سبعة أشخاص في باريس
وبحسب مصادر قضائية فرنسية لا توجد مؤشرات أولية على أن الهجوم مرتبط بالإرهاب، وكان المهاجم أفغاني الجنسية مسلحاً بسكين وقضيب حديدي.
وذكرت الشرطة أن أربعة من أصل سبعة أصيبوا بجروح خطيرة، ومن بين المصابين سائحين بريطانيين.
وذكر شهود عيان أن نحو عشرين شخصاً قاموا بملاحقة الرجل قبل القبض عليه بعد قيامه بالهجوم الذي وقع في الدائرة التاسعة عشرة.
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وهذا الهجوم يعد الأحدث في سلسلة هجمات بالسكين في العاصمة الفرنسية، آخرها وقع فالشهر الماضي عندما قام شاب بطعن والدته وأخته وجرح شخص آخر قبل إطلاق الشرطة الرصاص عليه وقتله في إحدى ضواحي باريس، والذي تبين لاحقاً بحسب السلطات أنه كان مختلاً عقلياً ومدرجاً على لائحة المراقبة المتعلقة بالإرهاب منذ 2016.