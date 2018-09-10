تصاعد القلق بخصوص القانون رقم 10 السوري ووقوفه عثرة بوجه عودة اللاجئين

ما زال قانون رقم 10 أو مرسوم رقم 10 والذي صدر في نيسان/ أبريل في سوريا ويسمح للحكومة بإنشاء مناطق إعادة تطوير في أنحاء البلاد يثير ويصعد من المخاوف في أوروبا.

حيث في ألمانيا فقط التي كانت تعول على عودة بعض اللاجئين الموجودين على أراضيها بمجرد أن تكون سلامتهم مضمونة تقول الحكومة إن عدد السوريين على أراضيها يبلغ نحو 800 ألف سوري دخلوا منذ 2011.