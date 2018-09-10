الدورة 13 من مهرجان الفيلم اللبناني تحتفي بالمرأة

تتصدر المرأة اللبنانية المشهد السينمائي في بيروت الأسبوع القادم عندما يحين موعد الدورة الثالثة عشرة من مهرجان الفيلم اللبناني الذي يحتفي بها من خلال مجموعة من العروض والندوات وورش العمل.

وقالت مديرة المهرجان وفاء حلاوي في مؤتمر صحفي يوم الاثنين إن الدورة الجديدة التي تنطلق في 17 سبتمبر أيلول ستعرض في الافتتاح فيلم "كفرناحوم" للمخرجة اللبنانية نادين لبكي التي فازت بجائزة لجنة التحكيم من مهرجان كان السينمائي الدولي هذا العام.

أما الختام في 21 سبتمبر أيلول فسيكون مع فيلم "ساعة التحرير دقت" للمخرجة اللبنانية هيني سرور وهي أول لبنانية يعرض فيلمها في مهرجان كان السينمائي عام 1974.