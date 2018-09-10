الدورة 13 من مهرجان الفيلم اللبناني تحتفي بالمرأة

تتصدر المرأة اللبنانية المشهد السينمائي في بيروت الأسبوع القادم عندما يحين موعد الدورة الثالثة عشرة من مهرجان الفيلم اللبناني الذي يحتفي بها من خلال مجموعة من العروض والندوات وورش العمل.
وقالت مديرة المهرجان وفاء حلاوي في مؤتمر صحفي يوم الاثنين إن الدورة الجديدة التي تنطلق في 17 سبتمبر أيلول ستعرض في الافتتاح فيلم "كفرناحوم" للمخرجة اللبنانية نادين لبكي التي فازت بجائزة لجنة التحكيم من مهرجان كان السينمائي الدولي هذا العام.
أما الختام في 21 سبتمبر أيلول فسيكون مع فيلم "ساعة التحرير دقت" للمخرجة اللبنانية هيني سرور وهي أول لبنانية يعرض فيلمها في مهرجان كان السينمائي عام 1974.
وقالت حلاوي لرويترز "المهرجان يعرض هذه السنة 65 فيلماً، 60 منها لبنانية جلها لنساء، فيما هناك خمسة أفلام من تونس والمغرب ومصر وفرنسا".
وأضافت أن لجنة المهرجان اختارت أن يكون الافتتاح مع فيلم لمخرجة لبنانية بارزة وهي نادين لبكي، والختام مع نظيرتها هي هني سرور "لنؤكد أن المرأة اللبنانية كان لها دور مهم ولا يزال في السينما والفن، وطرحت قضايا اجتماعية وسياسية وفلسفية".
وأشارت إلى أن معظم الافلام اللبنانية التي تشارك في المهرجانات وتفوز بجوائز خصوصا غير التجارية "غير متاحة لعامة الشعب ولا تعرضها التلفزيونات، لذا خصصنا هذا المهرجان لعرضها أمام الجمهور اللبناني".
ومن أبرز الأفلام اللبنانية المشاركة "تشويش" للمخرجة فيروز سرحال الحائز على جوائز من مهرجانات عالمية عدة و"رحلة" للمخرجة جوانا حاجي توما و"زيارة" لموريال أبو الروس و"منير أبو دبس في ظل المسرح" لريتا باسيل و"صمت فقط" لكاتيا جرجورة و"صورة باسبور" لعلي زريق.
وتتنوع قضايا الأفلام المعروضة بالمهرجان بين اللجوء والحرب السورية والحرب الأهلية اللبنانية والانتقام وانهيار الطبقات الاجتماعية ومأزق الهوية الجنسية والهوية الوطنية والهجرة.
وخلال المؤتمر الصحفي أعلنت كارول مزهر مديرة مؤسسة أفلام المرأة الفرنكوفونية المتوسطية عن شراكة جديدة بين مؤسستها والمهرجان تتمثل في تنظيم ورشة عمل مكثفة للنساء الفرنكوفونيات اللواتي يعشن حول البحر المتوسط بالتزامن مع المهرجان مع إقامة كاملة بهدف تعليمهن كيفية تطوير المهارات السينمائية وكتابة السيناريو.
وتهدف هذه المبادرة التي تشبه إلى حد ما برنامج سياحة ثقافية كما وصفها سيد رويس مدير المعهد الفرنسي في دير القمر بجبل لبنان "إلى مواكبة المواهب من أنحاء البحر الأبيض المتوسط والترويج لمنطقة الشوف التي ستستضيف تصوير الأفلام الناتجة عن المشروع خلال أسبوع كامل".
ويشمل برنامج المهرجان عرض فيلم للصغار بعنوان "ليانة" للمخرجين أرين وأماندا كوب، تليه ورشة عمل حول اللغة السينمائية عند الأطفال.
وينظم المهرجان الذي يقام كل عامين أنشطة موازية مثل "كارت بلانش" و"سينماتك" يعرض خلالها أفلام "اليوم السادس" للمخرج المصري يوسف شاهين و(زينب تكره الثلج) للمخرجة التونسية كوثر بن هنية إضافة إلى تقديم عرض سينمائي موسيقي بعنوان "قلب بيروت" يقدم بانوراما فوتوغرافية للعاصمة اللبنانية من خمسينات القرن الماضي حتى اليوم.
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