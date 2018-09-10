مجهولون يدمرون نصبا تذكاريا للمهاجرين في ليفربول

حادثة غريبة من نوعها شهدتها مدينة ليفربول البريطانية. حيث كتب أشخاص مجهولون كلمة "غزاة"، على نصب تذكاري كُتبت عليه أسماء المهاجرين الذين توفوا.
النصب التذكاري يحمل اسم حوالي 34361 مهاجرا، قضوا على الحدود الأوروبية منذ العام 1993، وهو نصب صممه الفنان بانو سينتوغلو، تعرض للتخريب مرتين هذا الصيف، وفي المرة الأخيرة كتب عليه "غزاة وليسوا لاجئين".
رئيس بلدية ليفربول جو آنديرسون قال إن عقول من قاموا بهذا الفعل مليئة بالكراهية، وأضاف:"سيتم تصميم نصب جديدة"، ودعا متطوعين لحمايته.
التغريدة التي شاركها نحو 3000 شخص، أشعلت جدلا على تويتر. البعض امتدح موقف رئيس البلدية، وانتقدوا المخربين، بينما طالب البعض بإزالة هذا النصب.
ويبلغ طول النصب 280 مترا، تم تصميمه على هامش مهرجان الفنون الذي يقام في المدينة كل سنتين، والذي ينتهي موسمه الحالي الشهر القادم.
وكان القائمون على المهرجان قد أكدوا أن أسماء المهاجرين على النصب تم محوها أو تدميرها مرتين منذ تشييده.
الجدير ذكره بأن هذا النصب لم يتم تدميره عندما عُرض في مدن أوروبية أخرى، مثل برلين وإسطنبول وبازل وأثينا.
المزيد من الأخبار على يورونيوز:
إلقاء القبض على شخص في مطار ليون الفرنسية بعد أن دخل مدرج المطار وهو يقود سيارة
خمسة دروس مستخلصة من الانتخابات السويدية
جون بولتون يهدد الجنائية الدولية بعقوبات ويعلن إقفال منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن