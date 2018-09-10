مجهولون يدمرون نصبا تذكاريا للمهاجرين في ليفربول

حادثة غريبة من نوعها شهدتها مدينة ليفربول البريطانية. حيث كتب أشخاص مجهولون كلمة "غزاة"، على نصب تذكاري كُتبت عليه أسماء المهاجرين الذين توفوا.

النصب التذكاري يحمل اسم حوالي 34361 مهاجرا، قضوا على الحدود الأوروبية منذ العام 1993، وهو نصب صممه الفنان بانو سينتوغلو، تعرض للتخريب مرتين هذا الصيف، وفي المرة الأخيرة كتب عليه "غزاة وليسوا لاجئين".

رئيس بلدية ليفربول جو آنديرسون قال إن عقول من قاموا بهذا الفعل مليئة بالكراهية، وأضاف:"سيتم تصميم نصب جديدة"، ودعا متطوعين لحمايته.