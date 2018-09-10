نيا فرانكلين صاحبة الوجه الساحر ملكة جمال أميركا

تمكنت ملكة جمال نيويورك من إحراز لقب ملكة جمال أميركا خلال النسخة الـ 98 بعد أن تم اختيارها خلال المسابقة الخاصة التي جرت في أتلانتيك سيتي في نيوجرسي. وستمثل نيا فرانكلين الولايات المتحدة خلال عام 2019.

نيا فرانكلين التي مثلت نيويورك تبلغ من العمر 25 عاما، وهي خريجة كلية الفنون في جامعة نورث كارولينا، حيث درست الموسيقى، وقد أكدت في حديث لها أنّ "هناك معدل تخرج أعلى بنسبة 20 في المائة في المدارس حيث تكون الموسيقى جزءًا من المنهج الدراسي".