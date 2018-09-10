نيا فرانكلين صاحبة الوجه الساحر ملكة جمال أميركا

تمكنت ملكة جمال نيويورك من إحراز لقب ملكة جمال أميركا خلال النسخة الـ 98 بعد أن تم اختيارها خلال المسابقة الخاصة التي جرت في أتلانتيك سيتي في نيوجرسي. وستمثل نيا فرانكلين الولايات المتحدة خلال عام 2019.
نيا فرانكلين التي مثلت نيويورك تبلغ من العمر 25 عاما، وهي خريجة كلية الفنون في جامعة نورث كارولينا، حيث درست الموسيقى، وقد أكدت في حديث لها أنّ "هناك معدل تخرج أعلى بنسبة 20 في المائة في المدارس حيث تكون الموسيقى جزءًا من المنهج الدراسي".
ولأول مرة في تاريخ المسابقة الخاصة بتنظيم مسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة لم يتم اللجوء إلى "جزئية" ملابس السباحة، التي حلّ محلها مقابلات على المسرح مع المتسابقات لمدة عشرين ثانية فقط.
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يذكر أنّ مسابقة "ملكة جمال أميركا" لهذا العام طغى عليها الطابع السياسي لأول مرة تقريبا في تاريخها وفقا لوسائل الإعلام الأميركية. فخلال تنظيم المسابقة، طلب من إحدى المرشحات أن تحدد أخطر شيء يواجه البلاد، فكانت إجابتها السريعة تتلخص بالرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وحسب المقربين من لجنة تنظيم المسابقة، فقد تعرض المسؤولون في إدارة المسابقة إلى التهديد على غرار الرئيسة التنفيذية لتنظيم المسابقة ريجينا هوبر حيث أشارت ملكة جمال أميركا المنتهية ولايتها، كارا موند إلى أنها تعرضت للتهديد.