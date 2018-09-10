الأمم المتحدة: أكثر من 30 ألف نازح في محافظة إدلب بعد الهجوم العسكري الأخير

قال مسؤول رسمي في الأمم المتحدة، لوكالة رويترز، اليوم، الإثنين، إن أكثر من 30 ألف شخص نزحوا في داخل محافظة إدلب، آخر معاقل المعارضة السورية الواقعة في شمال غرب سوريا، بعد القصف الذي نفذه النظام السوري وحلفاؤه منذ الأسبوع الفائت.
وأضاف ديفيد داوسن وهو المسؤول عن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، أنه حتى تاريخ التاسع من أيلول / سبتمبر نزح نحو 30.542 شخصاً في شمال غرب سوريا باتجاهات مختلفة في داخل محافظة إدلب.
في السياق، قال سكان ومسعفون إن الطائرات الروسية والسورية استأنفت ضرباتها الجوية المكثفة على إدلب وحماة في إطار تصعيد دمشق هجومها على آخر معقل للمعارضة المسلحة بعد فشل قمة إيرانية روسية تركية عقد الأسبوع الماضي في طهران، في الاتفاق على وقف لإطلاق النار.
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