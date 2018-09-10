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نيمار ينافس فيليب كوتينهو وديا

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نيمار ينافس فيليب كوتينهو وديا

أظهرت لقطات مصورة نجم المنتخب البرازيلي نيمار في كامل تألقه وهو يرى الكاميرات تركز على فيليب كوتينهو وهو يراوغ فيليبي لويس بالكثير من المرونة خلال حصة تدريبية للفريق البرازيلي في ملعب أودي في العاصمة الأميركية واشنطن.

وأشار البعض إلى أنّ نيمار أثبت قدرة تنافسية ودية وصحية. وفي هذا الشأن قال فيليبي لويس في مؤتمر صحفي إن كليهما تنافسي للغاية وأن كلا منهما يريد التغلب على الآخر في كل شيء. للتذكير، تستعد البرازيل لمواجهة السلفادور يوم الثلاثاء 11 سبتمبر-أيلول في ميدان فيديكس في لاندوفر بولاية ماريلاند.

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