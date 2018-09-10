زعيم كوريا الشمالية يطلب في رسالة عقد لقاء ثان مع الرئيس الأمريكي

تلقى الرئيس الامريكي دونالد ترامب رسالة من رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون حول تحديد موعد لعقد اجتماع ثان بين الزعيمين، الأمر الذي تتباحث فيه أيضاً واشنطن، حسبما ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز اليوم الإثنين.
ويناقش الزعيمان البرنامج النووي لكوريا الشمالية منذ قمة غير مسبوقة في 12 حزيران يونيو والتي تعرضت لانتقادات كونها افتقرت إلى تفاصيل محددة حول استعداد كيم للتخلي عن برنامج أسلحة نووية يهدد الولايات المتحدة.
وقال ترامب للصحفيين يوم الجمعة الماضي: إن رسالة شخصية من كيم كانت في الطريق.
ووصفت ساندرز الرسالة بأنها "دافئة" و"إيجابية"، وقالت للصحفيين: إن العرض العسكري في بيونجيانغ يوم الاحد حمل إشارة إلى تقدم في المحادثات بشأن نزع السلاح النووي لأن العرض خلا من أي صواريخ نووية بعيدة المدى.
وأضافت ساندرز: إن "الهدف الرئيس من الرسالة هو طلب تحديد موعد لعقد اجتماع آخر مع الرئيس الذي نحن منفتحون عليه ونقوم بالفعل بتنسيق ذلك"، مشيرة إلى أن الرسالة أظهرت التزامًا بالسعي نحو نزع السلاح النووي لشبه الجزيرة الكورية.
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وكان الرئيس ترامب ألغى أواخر الشهر الماضي زيارة وزير خارجيته لكوريا الشمالية مما اعتبر حينها اعترافا علنيا للمرة الأولى بتعطل جهوده الرامية إلى دفع بيونجيانغ للتخلص من السلاح النووي منذ قمة عقدها مع الزعيم الكوري الشمالي.
وألقى ترامب جزئيا بمسؤولية عدم تحقيق تقدم كاف مع كوريا الشمالية على الصين وأشار إلى أن المحادثات مع بيونجيانغ التي يقودها حتى الآن وزير الخارجية مايك بومبيو ستتأجل على الأرجح لحين حل واشنطن نزاعها التجاري مع بكين.
وجاء إلغاء ترامب لزيارة بومبيو بعد يومين من المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في واشنطن والتي انتهت دون إشارة إلى تحقيق تقدم في حل حرب تجارية آخذة في الاحتدام بين أكبر اقتصادين في العالم ودون خطط لعقد المزيد من المحادثات قريبا.