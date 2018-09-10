زعيم كوريا الشمالية يطلب في رسالة عقد لقاء ثان مع الرئيس الأمريكي

تلقى الرئيس الامريكي دونالد ترامب رسالة من رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون حول تحديد موعد لعقد اجتماع ثان بين الزعيمين، الأمر الذي تتباحث فيه أيضاً واشنطن، حسبما ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز اليوم الإثنين.

ويناقش الزعيمان البرنامج النووي لكوريا الشمالية منذ قمة غير مسبوقة في 12 حزيران يونيو والتي تعرضت لانتقادات كونها افتقرت إلى تفاصيل محددة حول استعداد كيم للتخلي عن برنامج أسلحة نووية يهدد الولايات المتحدة.

وقال ترامب للصحفيين يوم الجمعة الماضي: إن رسالة شخصية من كيم كانت في الطريق.