بعد انسداد دورة المياه.. مسافرون في أمريكا يضطرون للتبول في أكياس بلاستيكية

اضطر مسافرون على متن طائرة تابعة لشركة الطيران الأمريكية لقضاء حاجاتهم في قوارير وأكياس بلاستيكية خلال رحلة متوجهة إلى هاواي، بعد أن فاضت مياه المرحاض، بحسب موقع express.
وفي مقطع فيديو تم تداوله على مواقع إخبارية، يُسمع صوت أحد المسافرين يتساءل مستغربا عن اضطراره للتبول في كيس بلاستيكي، بعد أن أخبر المضيفون المسافرين بأنهم لا يمكنهم استخدام دورة المياه.
بدأت المشكلة خلال الرحلة من فونيكس إلى كونا، عندما وضعت احدى المسافرات "حفاضة" ابنها في دورة المياه، ما أدى إلى انسدادها.
سيدة أخرى تواجدت في الطائرة أكدت أن ما حدث هو شيء مؤسف، وأن عملية التبول بهذه الطريقة مقزز، وعبرت المرأة التي كانت تصور عن قلقها إزاء ما يحصل، وما قد يسببه من أمراض والتهابات بسبب انتشار البول.
وألمحت إلى أن المسافرين نظروا إلى بعضهم باستغراب بعد أن اُعلن عن المشكلة، خاصة وأن المرحاضين الآخرين في الطائرة خارج الخدمة.
وفي بيان لها أكدت خطوط الطيران الأمريكية بأن الطائرة أقلعت بحالة جيدة، وبدون مشكلة بدورات المياه، وأن "حفاضة" الطفل تسببت بالأزمة، وأعربت الشركة عن أسفها، لما مر به 187 مسافرا على متن الرحلة 663.
وجاء في البيان:"سيتواصل قسم العلاقات مع المسافرين، لتقديم الاعتذار".
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