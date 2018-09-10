قطر توقع اتفاقاً ضخماً مع الصين لتزويدها بالغاز حتى 2040

نشر الموقع الرسمي لشركة "قطر غاز" خبر اتفاقية تبادل طويلة الأمد مع شركة "بتروتشاينا" لإمداد الصين بحوالي 3.4 مليون طن من الغاز المسال سنويا.
وبحسب البيان فإنه ووفق الاتفاقية التي تستمر لغاية العام 2040، فإن قطر ستزود الصين بالغاز الطبيعي المسال، من خلال محطات استقبال مختلفة، من مشروع "قطر غاز 2"، على أن يتم تسليم أول شحنة خلال الشهر الجاري.
المهندس سعد بن شريدة الكعبي، رئيس مجلس إدارة "قطر غاز" أكد أن هذه الاتفاقية هي تأكيد على قدرة قطر على ضمان أمن الطاقة للدول المختفة.
وفي البيان توقع خالد بن خليفة آل ثاني، الرئيس التنفيذي للشركة بأن تصبح الصين واحدة من أكبر أسواق الغاز في العالم.
وبحسب رويترز فإن هذه الاتفاقية ستتيح إمكانية تسليم الغاز الطبيعي المسال عبر محطات عديدة منها داليان، وجيانغسو، وتشانغان، وشنتشن، وذلك من خلال استخدام أسطول قطر غاز المكون من 70 ناقلة من طراز الناقلات التقليدية الكيو-فلكس والكيو-ماكس.
وتحتاج الصين إلى الغاز في ظل سعيها لاستبدال الفحم ليحل محله الغاز الطبيعي الأنظف، وهي وسيلة للحد من التلوث البيئي. وبعد أن بدأت بكين البرنامج العام الماضي، حلت الصين محل كوريا الجنوبية كثاني أكبر مشتر للغاز الطبيعي المسال في العالم.
ووفقا لشركة الاستشارات إس.آي.إيه إنرجي، فإن واردات الصين من الغاز المسال قد ترتفع 70 بالمئة إلى 65 مليون طن بحلول 2020. والعام الماضي، استوردت الصين كمية قياسية بلغت 38.1 مليون طن، بزيادة 46 بالمئة عن السنة السابقة، وفي الوقت ذاته، تسعى قطر أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم إلى جذب مشترين لزيادة محتملة في إنتاجها.
الجدير ذكره أن مشروع "قطر غاز 2" هو مشروع مشترك بين شركات قطر للبترول وإكسون موبيل وتوتال.
المزيد من الأخبار على يورونيوز:
الأمم المتحدة: أكثر من 30 ألف نازح في محافظة إدلب بعد الهجوم العسكري الأخير
إلقاء القبض على شخص في مطار ليون الفرنسية بعد أن دخل مدرج المطار وهو يقود سيارة
خمسة دروس مستخلصة من الانتخابات السويدية