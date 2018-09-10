قطر توقع اتفاقاً ضخماً مع الصين لتزويدها بالغاز حتى 2040

نشر الموقع الرسمي لشركة "قطر غاز" خبر اتفاقية تبادل طويلة الأمد مع شركة "بتروتشاينا" لإمداد الصين بحوالي 3.4 مليون طن من الغاز المسال سنويا.

وبحسب البيان فإنه ووفق الاتفاقية التي تستمر لغاية العام 2040، فإن قطر ستزود الصين بالغاز الطبيعي المسال، من خلال محطات استقبال مختلفة، من مشروع "قطر غاز 2"، على أن يتم تسليم أول شحنة خلال الشهر الجاري.

المهندس سعد بن شريدة الكعبي، رئيس مجلس إدارة "قطر غاز" أكد أن هذه الاتفاقية هي تأكيد على قدرة قطر على ضمان أمن الطاقة للدول المختفة.