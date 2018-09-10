شاهد: فيناتي الإيطالي أراد التجاوز...فضغط على مكابح دراجة الخصم

بالرغم من احتلال الإيطالي فرانشيسكو بانيا المركز الأول في سباق "موتو2" المقام خلال بطولة سان مارينو الكبرى للدراجات النارية يوم الأحد، إلا أن مواطنه رومانو فيناتي احتل المركز الأول في عنواين الصحف الرئيسية.

فبعد الدورة رقم 23 تم إبعاد فيناتي خلال السباق الذي أقيم في مدينة ميسانو في إيطاليا، وذلك بعد أن قام بضغط مكابح دراجة ستيفانو مانزي النارية وهي تسير بسرعة 225 كيلومترا في الساعة.

استطاع مانزي بعد الحادثة أن يسيطر على دراجته ويمنع حصول حادث وشيك وربما قاتل، بينما أقصي فيناتي من سباقين متتالين في المنافسة، ويأمل كثير من المشاركون أن تطبق عليه عقوبة أقسى.