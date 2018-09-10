شاهد: فيناتي الإيطالي أراد التجاوز...فضغط على مكابح دراجة الخصم

بالرغم من احتلال الإيطالي فرانشيسكو بانيا المركز الأول في سباق "موتو2" المقام خلال بطولة سان مارينو الكبرى للدراجات النارية يوم الأحد، إلا أن مواطنه رومانو فيناتي احتل المركز الأول في عنواين الصحف الرئيسية.
فبعد الدورة رقم 23 تم إبعاد فيناتي خلال السباق الذي أقيم في مدينة ميسانو في إيطاليا، وذلك بعد أن قام بضغط مكابح دراجة ستيفانو مانزي النارية وهي تسير بسرعة 225 كيلومترا في الساعة.
استطاع مانزي بعد الحادثة أن يسيطر على دراجته ويمنع حصول حادث وشيك وربما قاتل، بينما أقصي فيناتي من سباقين متتالين في المنافسة، ويأمل كثير من المشاركون أن تطبق عليه عقوبة أقسى.
الدراج البريطاني كال كراتشلو الذي احتل المركز الثالث في سباق "موتو جي بي" للدراجات النارية دعا يوم الأحد فريق الاتحاد الدولي للدراجات النارية إلى إصدار حظرا مدى الحياة بحق فيناتي قائلاً إنه "عليه ألا يتسابق على دراجة نارية مرة أخرى".
وفي تعليق له على الحادثة على موقع إنستاغرام قال جيوفاني كاستيغليوني، المدير التنفيذي لفريقي إم في أغوستا MV Agusta وفوروورد ريسينغ Forward Racing الذين كانا يخططان للعمل مع فيناتي في موسم 2019، "لقد كان هذا أسوأ شيء أراه في سباق دراجات نارية، الرياضيون الحقيقيون لا يتصرفون بهذه الطريقة.
لو كنت درونا لحظرته من جميع سباقات العالم. أما بالنسبة لعقده في المستقبل كمتسابق مع إم في أوغستا فسوف أعارض نفسي بكل الطرق الممكنة، لن يحدث ذلك. فهو لا يمثل القيم الحقيقية لشركتنا.
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