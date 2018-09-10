مهرجان دوفيل الفرنسي للسينما الأميركية يكرم الممثل مورغان فريمان

مورغان فريمان الحائز على جوائز عدة من بينها غولدن غلوب وأوسكار، يبلغ اليوم واحداً وثمانين عاماً.

ككل عام يقام مهرجان للسينما الأميركية في مدينة دوفيل الفرنسية الواقعة في منطقة النورماندي شمال غربي البلاد. ** هذه النسخة الرابعة والأربعون للمهرجان، التي بدأت نهاية آب/أغسطس، اختتمت في التاسع من أيلول/سبتمبر، وتميزت بتكريم الممثل الأميركي مورغان فريمان لما قدمه للفن السابع من أعمال طيلة مسيرته الفنية.**

في لقاء مع "يورونيوز" أثار الممثل الأميركية مسألة احتجاز الفنان ضمن إطار محدد وصعوبة التحرر من هذا الإطار. وأضاف "هناك محاولة دائمة لوضعك ضمن علبة، لان هذا ما تجيده، رأيتك. أنت تجيد ذلك. هنا، هنا أمر آخر. افعل ذلك. تريد القول حسناً شكراً لقد سبق وقمتُ به. احتاج لشيء مختلف. ومن ثم عليك ان تثبت قدرتك على القيام بشيء مختلف".

الجائزة الكبرى لفيلم ثاندر رود

ثاندر رود فيلمٌ مستقل، تراجي-كوميدي تدور أحداثه حول معاناة شرطي أميركي في تربية ابنته.

في مهرجان دوفيل حاز ثاندر رود على الجائزة الكبرى. إنه أول فيلم يخرجه جيم كامينغز، كما أنه بطلُه وكاتبُ قصته.

ويرى كامينغز "أعتقد ان مستقبل صناعة الأفلام هو لأشخاص مثلي. اعتقد ان التكنولوجيا موجودةٌ اليوم حيث يمكن القيام بفيلم مع اصدقائك في البهو الخلفي مع التركيز على الأمور الصحيحة. إن ركزت على الأداء وسرد القصة والعمل اليدوي، تصبح السينما في متناول الجميع، أيُّ فرد يمكنه القيام بها".

ساندرين كيبرلان "كامينغز غير اعتيادي"

رئيسة لجنة التحكيم الممثلة الفرنسية ساندرين كيبرلان تتفق مع قرار لجنتها.

وعن كامينغز تقول "أن نشهد ولادة فنان مثله، مع الحرية التي يملكها، وكلماته، لأنه يدافع بعبارات قوية جداً مع مثل هذه الفكاهة التي يتحلى بها، فهذا غير اعتيادي. إنه ممسك بفيلمه من البداية وحتى النهاية... إنه فيلم جدير بٍناني موريتي وودي آلن... حتى أننا أثرنا شارلو خلال المداولات".

جائزة لـ"وي ذا انيمالز"

فيلم "وي ذا انيمالز" للمخرج جيريمياه زاغار حاز على جائزة مؤسسة لوي روديرير. إنه يتحدث عن صبي يحاول فهم نفسه وذكوريته داخل عائلة تتوقع منه أن يكون قاسياً ومتوحشاً.

جاستن توريس، مؤلف الرواية، شارك في عمليات صناعة الفيلم بدءاً من كتابة النص واختيار الممثلين وحتى التصوير. كما كان حاضراً خلال عمليات مونتاج اللقطات.

تورويس كثير الاعجاب بالفيلم "إنه فيلم غنائي للغاية، شاعري جداً، ويشبه الكتاب كثيراً.... إنه مجزأ وغير اعتيادي على ما أظن"....

"العملية النهائية" عرض أول في دوفيل

مهرجان دوفيل اختتم اعماله مع عرض أول لعدد من الافلام من بينها فيلم "العملية النهائية" او "اوبيراسون فينال" - Operation Finale من اخراج كريس ويتز.

هذا الفيلم يحكي عملية القبض على صانع المحارق النازية أدولف ايشمان. عملية قام بهذا جهازا الاستخبارات الإسرائيلية شين بين والموساد.

للتحضير لدوره، التقى السير بن كنغسلي بمن تبقى على قيد الحياة في هذه المحارق.

وأشار كنغسلي الى أن"المعلومات التي يملكها "عن تلك السنوات الرهيبة من عمليات إبادة بين عامي 1933 و1945، لم تأت من شعور أيديولوجي متحيز وانما من أفواه وقلوب الضحايا الذي نما عندي حبي واحترامي العظيم لهم".