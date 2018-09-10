الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا تتوافق على رد أقوى إذ استخدمت الأسلحة الكيميائية في سوريا مجدداً

أكد جون بولتون، مستشار الأمن القومي للرئيس ترامب أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا اتفقت على أن استخدام الحكومة السورية لأسلحة كيميائية سيستدعي ردا قويا، مقارنة بالغارات الجوية السابقة.
وقال:"لقد حاولنا نقل الرسالة أنه وفي حال تم استخدام الأسلحة الكيميائية فسيكون الرد أقوى بكثير".
وأضاف "يمكنني القول إننا أجرينا مشاورات مع البريطانيين والفرنسيين، الذين انضموا إلينا في الضربة الثانية، واتفقوا معنا أيضا على أن استخدام الأسلحة الكيماوية مرة أخرى سيؤدي إلى رد أقوى بكثير".
المزيد من الأخبار حول الوضع في سوريا:
تصاعد القلق بخصوص القانون رقم 10 السوري ووقوفه عثرة بوجه عودة اللاجئين
الأمم المتحدة: أكثر من 30 ألف نازح في محافظة إدلب بعد الهجوم العسكري الأخير
روسيا تتهم الولايات المتحدة بإلقاء قنابل فسفورية على دير الزور والبنتاغون ينفي