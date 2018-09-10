شاهد: هكذا يتحضر الأمريكيون لمواجهة الاعصار فلورانس

قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير يوم الاثنين إن قوة العاصفة فلورنس اشتدت لتتحول إلى إعصار كبير فوق المحيط الأطلسي.

وأضاف المركز أن الإعصار المصنف من الدرجة الرابعة يبعد نحو ألفي كيلومتر إلى الشرق والجنوب الشرقي من كيب فير بولاية نورث كارولاينا ومصحوب برياح سرعتها 195 كيلومترا في الساعة.

وتابع المركز الواقع في ميامي قائلا إن من المتوقع أن يقترب مركز الإعصار من ساحل ولاية نورث كارولاينا أو ولاية ساوث كارولاينا بالولايات المتحدة يوم الخميس.